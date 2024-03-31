Körfez Ragbi takımı Türkiye finallerinde

23-24 Mart tarihlerinde Antalya’nın Kemer İlçesinde yapılan 7'li Ragbi Büyükler Türkiye Şampiyonası 1. Etabında ilimizin temsilcisi Körfez Gençlerbirliği SK Ragbi takımı, grubundaki bütün maçlarını kazanarak Türkiye Şampiyonası final etabına kalmayı başardı. Diğer taraftan ekibimizde ikinci büyük sevinç ise oyuncumuz Ahmet Can Koyun’un 17 kişilik Olimpiyat Milli Takımına alınmasıydı. Ahmet Can, çarşamba günü erkek A Milli Takım kampına katılacak.
KÖRFEZ RAGBİ’DE TÜRKİYE ÇAPINDA ADINDAN BAŞARIYLA SÖZ ETTİRİYOR
Körfez Gençlerbirliği SK’dan yapılan açıklamada şu düşüncelere yer verildi: “7’li Ragbi takımımız Antalya’da büyük bir başarı elde etti. Grubumuzdan yenilgisiz olarak Türkiye şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandık. Diğer taraftan kulübümüz ragbi oyuncusu Ahmet Can Koyun’un Olimpiyat Milli Takımına çağrılması bizleri daha da mutlu etti. Ragbide ülke çapında büyük başarılı sonuçlar almaya devam ediyoruz. Başarılarımız milli takımlarımıza oyuncu göndermekle taçlanıyor.
KADIN-ERKEK ŞAMPİYON
Kadın erkek bütün takımlarımızı gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik ediyoruz. Bütün bu başarıların ardında Körfez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt’ün bizlere ve sporcularımıza olan desteği ve güveni var. Sayın başkanımız bize sportif anlamda her türlü desteği veriyor takımlarımız da bunları karşılıksız bırakmıyorlar. Körfez İlçemiz ragbi sporunda ülke çapında başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor ve bu başarılarımız artarak devam edecek”.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.