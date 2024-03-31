U19 şampiyonluğa yürüyor

RAKİP EROKSPOR
U19 Gelişim Ligi’nde mücadele eden Kocaelispor U19 Takımı, deplasmanda konuk olduğu Arnavutköy Belediyespor’u Efe Bera ve Ege Bilim’in golleriyle 2-0 mağlup etti. Gençlerimiz, bu galibiyet ile grup şampiyonluğu şansını son maça taşıdı. Kocaelispor U19’un rakibi, 49 puanla aynı puanda bulunduğu Esenler Erokspor olacak. Erok ile oynanacak olan maç İzmit’te yapılacak. Gençlerimiz bu maçı kazanması halinde grupta şampiyon olup, seri başı olarak eleme maçlarına katılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.