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Ulusal Lisans Başvurusu yapıldı

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, 2024-2025 sezonu için ulusal lisans başvurusu yaptı

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Ulusal Lisans Başvurusu yapıldı mask

TÜM YÜKÜMLÜLÜKLER YERİNE GETİRİLDİ

Kocaelispor’da, 2024-2025 sezonu için ulusal lisans başvurusu yapıldığı duyuruldu, yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “ TFF Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı kapsamında kulübümüz 30.03.2024 tarihi itibariyle Mali / Hukuki / Altyapı / Personel & İdari / Futbol Sosyal Sorumluluk ve Sportif Kriterler kapsamında olmak üzere toplam 6 kriterde yükümlülüklerini yerine getirmiş ve TFF nezdinde elektronik ortamda 2024/2025 futbol sezonu ulusal lisans başvurusunu yapmıştır.”
# 2024, Kocaelispor

31 Mar 2024 - 12:59 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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