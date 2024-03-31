Genç milli sporcumuz tekvandocu Sıla Medine Kavurat, yaşama tutunamadı

MEKANI CENNET OLSUN
Türkiye Tekvando Federasyonu, 17 yaşındaki milli tekvandocu Sıla Medine Kavurat'ın vefat ettiğini duyurdu.Federasyondan yapılan açıklamada, "Kocaeli bölgesi milli sporcularımızdan Sıla Medine Kavurat, geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasının ardından yaşam savaşını kaybederek 17 yaşında aramızdan ayrıldı. Sporcumuza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun" denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.