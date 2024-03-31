31 Mar 2024 - 13:00- Spor G:

Genç milli sporcumuz tekvandocu Sıla Medine Kavurat, yaşama tutunamadı

Milli judocu, 17 yaşındaki Sıla Medine Kavurat, geçtiğimiz günlere trafik kazası geçirmişti. Genç sporcumuz verdiği hayat mücadelesini kaybederek aramızdan ayrıldı. Antrenör baba Şevket Kavurat ve sporcu ailesi yasa büründü

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Genç milli sporcumuz tekvandocu Sıla Medine Kavurat, yaşama tutunamadı mask
Genç milli sporcumuz tekvandocu Sıla Medine Kavurat, yaşama tutunamadı
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MEKANI CENNET OLSUN

Türkiye Tekvando Federasyonu, 17 yaşındaki milli tekvandocu Sıla Medine Kavurat'ın vefat ettiğini duyurdu.Federasyondan yapılan açıklamada, "Kocaeli bölgesi milli sporcularımızdan Sıla Medine Kavurat, geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasının ardından yaşam savaşını kaybederek 17 yaşında aramızdan ayrıldı. Sporcumuza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun" denildi.
# türkiye

31 Mar 2024 - 13:00 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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