31 Mar 2024 - 13:02- Siyaset G:

Muhip Kanko oyunu kullandı

CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko, sabah saatlerinde oy kullanma işlemini gerçekleştirdi

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Muhip Kanko oyunu kullandı mask
Muhip Kanko oyunu kullandı
Muhip Kanko oyunu kullandı
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Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko İzmit Yenimahalle Ortaokulu 1327 No’lu sandıkta oyunu kullandı. Okuldaki diğer sandıkları da ziyaret ederek görevlilere kolaylıklar dileyen Kanko, “Ailemle birlikte vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için oyumuzu kullandık. İzmit'imize, Kocaeli'imize ve ülkemize hayırlı olsun. Tüm hemşehrilerimi, en temel vatandaşlık görevlerini yerine getirmeye, güzel şehrimize sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.
# Mühip Kanko, Cumhuriyet Halk Partisi, cumhuriyet, chp

31 Mar 2024 - 13:02 - Siyaset

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