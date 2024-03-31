Muhip Kanko oyunu kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko İzmit Yenimahalle Ortaokulu 1327 No’lu sandıkta oyunu kullandı. Okuldaki diğer sandıkları da ziyaret ederek görevlilere kolaylıklar dileyen Kanko, “Ailemle birlikte vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için oyumuzu kullandık. İzmit'imize, Kocaeli'imize ve ülkemize hayırlı olsun. Tüm hemşehrilerimi, en temel vatandaşlık görevlerini yerine getirmeye, güzel şehrimize sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.