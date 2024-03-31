Muhip Kanko oyunu kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko İzmit Yenimahalle Ortaokulu 1327 No’lu sandıkta oyunu kullandı. Okuldaki diğer sandıkları da ziyaret ederek görevlilere kolaylıklar dileyen Kanko, “Ailemle birlikte vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için oyumuzu kullandık. İzmit'imize, Kocaeli'imize ve ülkemize hayırlı olsun. Tüm hemşehrilerimi, en temel vatandaşlık görevlerini yerine getirmeye, güzel şehrimize sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.