Bir süredir Kocaeli Şehir Hastanesinde tedavi gören, Belsa’nın tanınan esnaflarından Halil Eriş’in kayınvalidesi Feride Polat (76) çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Polat’ın cenazesi memleketi Osmaniye’de toprağa verilecek
31 Mar 2024 - 13:04- Asayiş Güncelleme:
Belsa esnafı Feride Polat hayatını kaybetti
Belsa’nın tanınan esnaflarından Halil Eriş’in kayınvalidesi 76 yaşındaki Feride Polat çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.