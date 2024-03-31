31 Mar 2024 - 13:04- Asayiş G:

Belsa esnafı Feride Polat hayatını kaybetti

Belsa’nın tanınan esnaflarından Halil Eriş’in kayınvalidesi 76 yaşındaki Feride Polat çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti

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Belsa esnafı Feride Polat hayatını kaybetti mask

Bir süredir Kocaeli Şehir Hastanesinde tedavi gören, Belsa’nın tanınan esnaflarından Halil Eriş’in kayınvalidesi Feride Polat (76) çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Polat’ın cenazesi memleketi Osmaniye’de toprağa verilecek
# BELSA

31 Mar 2024 - 13:04 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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