- Asayiş

Çanakkale'de deprem!

AFAD, Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

Çanakkale'de deprem! mask

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 10.55 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
# acil

31 Mar 2024 - 13:17 - Asayiş

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