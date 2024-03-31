Olay, öğle saatlerinde Körfez ilçesindeki özel bir limanda demirli bulunan Panama bandıralı 'Christin HT' isimli 112 metre uzunluğa ve 17 metre genişliğe sahip yük gemisinde meydana geldi. Geminin alt güverte kısmındaki elektrik kablolarındaki kısa devre sebebiyle yangın çıktı. Kaptanın yardım istemesi üzerine bölgeye karadan polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri ile denizden sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, gemiye çıkarak yangına müdahale etti, bu sırada dumandan etkilenen 5 mürettebata, kıyıdaki ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Yangın kısa sürede, büyümeden söndürüldü. Geminin alt güverte ve mutfak kısımlarında hasar oluştuğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Asayiş
Limandaki gemide elektrik kabloları yandı, 5 mürettebat dumandan etkilendi
Körfez ilçesindeki özel bir limanda demirli 'Christin HT' isimli geminin güverte kısmında elektrik kablolarından yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, dumandan etkilenen 5 mürettebat ayakta tedavi edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.