31 Mar 2024 - 13:44- Siyaset G:

Ahmet Çalık oyunu kullandı

CHP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık oyunu kullandı

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Ahmet Çalık oyunu kullandı mask

CHP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık, eşi Figen Çalık ile Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesine gelerek 1007 No'lu sandıkta oylarını kullandı.
# chp

31 Mar 2024 - 13:44 - Siyaset

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