Mesut Çetinkaya oyunu kullandı!

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için sabah saatlerinde Necdet Calp İlkokulu 1065 no'lu sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çetinkaya, "Eşim Esra hanımefendiyle birlikte mahallemizdeki Necdet Calp İlkokulu'nda oyumuzu kullandık. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin ülkemize ve Karamürsel'imize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
# 2024, cumhur ittifakı, medya
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.