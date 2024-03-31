Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için Çınarlı Nene Natun ilkokulu’nda oyunu kullandı. Eşi Deniz Şirin ve kızı Ela ile birlikte sandık başına giden Şirin sandık görevlilerine kolaylıklar diledi ve bölgedeki vatandaşlarla selamlaştı. Şirin, “Derincemiz için hayırlı bir sonuç olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
- Siyaset
İbrahim Şirin oyunu kullandı
Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, yerel seçimler için oyunu ailesi ile birlikte kullandı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.