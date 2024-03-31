İbrahim Şirin oyunu kullandı

Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için Çınarlı Nene Natun ilkokulu’nda oyunu kullandı. Eşi Deniz Şirin ve kızı Ela ile birlikte sandık başına giden Şirin sandık görevlilerine kolaylıklar diledi ve bölgedeki vatandaşlarla selamlaştı. Şirin, “Derincemiz için hayırlı bir sonuç olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.