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Gökhan Açık oyunu kullandı

Yeniden Refah Partisi Derince Belediye Başkan adayı Gökhan Açık oyunu kullandı

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Gökhan Açık oyunu kullandı mask

Yeniden Refah Partisi Derince Belediye Başkan Adayı Gökhan Açık 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu Çınarlı İlkokulunda kullandı. Açık, oyunu kullandıktan sonra sandık görevlilerine kolaylıklar diledi ve bölgedeki vatandaşlarla selamlaştı. 
# 2024

31 Mar 2024 - 13:49 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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