- Ekonomi

Rakı fiyatlarına ‘maliyet’ zammı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bir rakı grubuna yaklaşık yüzde 5 oranında 'maliyet zammının' geleceğini açıkladı.

Rakı fiyatlarına ‘maliyet’ zammı mask
Rakı fiyatlarına ‘maliyet’ zammı
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Birçok kalemde yapılan fiyat artışları sürerken bir  zam da rakıya geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X (Twitter) hesabından Saki Rakı grubuna yaklaşık yüzde 5 maliyet zammı geldiğini duyurdu. Dündar, gelen zammın 1 Nisan itibari ile geçerli olacağını söyledi.

Paylaşımında "Saki Rakı’ya #ZamGeldi maliyet zammı 1 Nisan itibari ile geçerli. Seçim sonrası zam yağmuruna hazır mısınız ?" dedi.

Rakı fiyatlarına ‘maliyet’ zammı

Kaynak: cumhuriyet
# seçim, Zam

31 Mar 2024 - 14:14 - Ekonomi

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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