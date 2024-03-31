Rakı fiyatlarına ‘maliyet’ zammı

Birçok kalemde yapılan fiyat artışları sürerken bir zam da rakıya geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X (Twitter) hesabından Saki Rakı grubuna yaklaşık yüzde 5 maliyet zammı geldiğini duyurdu. Dündar, gelen zammın 1 Nisan itibari ile geçerli olacağını söyledi.
Paylaşımında "Saki Rakı’ya #ZamGeldi maliyet zammı 1 Nisan itibari ile geçerli. Seçim sonrası zam yağmuruna hazır mısınız ?" dedi.
Kaynak: cumhuriyet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kadir41 - Milleti herşey den mahrum ettiler
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.