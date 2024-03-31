Rakı fiyatlarına ‘maliyet’ zammı

Birçok kalemde yapılan fiyat artışları sürerken bir zam da rakıya geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, X (Twitter) hesabından Saki Rakı grubuna yaklaşık yüzde 5 maliyet zammı geldiğini duyurdu. Dündar, gelen zammın 1 Nisan itibari ile geçerli olacağını söyledi.

Paylaşımında "Saki Rakı’ya #ZamGeldi maliyet zammı 1 Nisan itibari ile geçerli. Seçim sonrası zam yağmuruna hazır mısınız ?" dedi.

Kaynak: cumhuriyet