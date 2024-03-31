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Harun Özgür Yıldızlı oyunu kullandı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemleri bugün saat 08.00 itibariyle başladı.

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Harun Özgür Yıldızlı oyunu kullandı mask

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Özgür Harun Yıldızlı, bugün öğle saatlerinde İzmit Tevfik Sano Arda Anadolu Lisesinde oyunu kullandı. Harun Yıldızlı’ya oy kullanma sırasında eşi Betül Yıldızlı ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan eşlik etti. Oyunu kullanan Yıldızlı, daha sonra okulu gezerek sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.
# chp, cumhuriyet, ilçe, Gökhan Ercan

31 Mar 2024 - 14:15 - Siyaset

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