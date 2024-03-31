Harun Özgür Yıldızlı oyunu kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Özgür Harun Yıldızlı, bugün öğle saatlerinde İzmit Tevfik Sano Arda Anadolu Lisesinde oyunu kullandı. Harun Yıldızlı’ya oy kullanma sırasında eşi Betül Yıldızlı ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan eşlik etti. Oyunu kullanan Yıldızlı, daha sonra okulu gezerek sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.