Harun Özgür Yıldızlı oyunu kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Özgür Harun Yıldızlı, bugün öğle saatlerinde İzmit Tevfik Sano Arda Anadolu Lisesinde oyunu kullandı. Harun Yıldızlı’ya oy kullanma sırasında eşi Betül Yıldızlı ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan eşlik etti. Oyunu kullanan Yıldızlı, daha sonra okulu gezerek sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.
# chp, cumhuriyet, ilçe, Gökhan Ercan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.