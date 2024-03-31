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Halil Güngör Dokuzlar oyunu kullandı

AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar oyunu kullandı.

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Halil Güngör Dokuzlar oyunu kullandı mask

AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Dokuzlar  "İlçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun inşallah." dedi.
# AKP, ilçe

31 Mar 2024 - 14:16 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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