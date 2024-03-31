31 Mar 2024 - 14:17- Siyaset G:

Nilay Şişman Merttürk oyunu kullandı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemleri bugün saat 08.00 itibariyle başladı.

Cihat Polat
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Nilay Şişman Merttürk oyunu kullandı
Nilay Şişman Merttürk oyunu kullandı
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Cumhuriyet Halk Partisi Kartepe Belediye Başkan adayı Nilay Şişman Merttürk oyunu kullandı. Merttürk'e CHP Kocaeli milletvekili Harun Özgür Yıldızlı da eşlik etti. Merttürk oy kullanma işlemini " Yeni, güzel başlangıçlara vesile olması dileklerimle. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." sözleriyle paylaştı
# yeni, chp, Kartepe, cumhuriyet

31 Mar 2024 - 14:17 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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