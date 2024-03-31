Cumhuriyet Halk Partisi Kartepe Belediye Başkan adayı Nilay Şişman Merttürk oyunu kullandı. Merttürk'e CHP Kocaeli milletvekili Harun Özgür Yıldızlı da eşlik etti. Merttürk oy kullanma işlemini " Yeni, güzel başlangıçlara vesile olması dileklerimle. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." sözleriyle paylaştı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.