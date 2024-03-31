Cumhuriyet Halk Partisi Kartepe Belediye Başkan adayı Nilay Şişman Merttürk oyunu kullandı. Merttürk'e CHP Kocaeli milletvekili Harun Özgür Yıldızlı da eşlik etti. Merttürk oy kullanma işlemini " Yeni, güzel başlangıçlara vesile olması dileklerimle. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." sözleriyle paylaştı