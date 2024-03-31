Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin oyunu kullandı. Atasoy Bilgin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Oyumuzu Kocaeli’nin yıldızını yeniden parlatmak için kullandık. Şehrimiz ve ülkemiz için güzel, güneşli günler sizlerin oylarıyla birlikte gelecek. Bu süreçte çok gönül kazandık. Çok daha fazlasını kazanacağız. Mutlaka Kazanacağız! Görev başındaki sandık görevlilerimize ve tüm müşahitlere kolaylıklar diliyorum. Sonuna kadar sandıklara sahip çıkalım!"