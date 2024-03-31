Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin oyunu kullandı. Atasoy Bilgin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Oyumuzu Kocaeli’nin yıldızını yeniden parlatmak için kullandık. Şehrimiz ve ülkemiz için güzel, güneşli günler sizlerin oylarıyla birlikte gelecek. Bu süreçte çok gönül kazandık. Çok daha fazlasını kazanacağız. Mutlaka Kazanacağız! Görev başındaki sandık görevlilerimize ve tüm müşahitlere kolaylıklar diliyorum. Sonuna kadar sandıklara sahip çıkalım!"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.