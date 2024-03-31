Başkan Söğüt oyunu kullandı  

Körfez Belediye Başkanı ve Başkan adayı Şener Söğüt oyunu kullandı. Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan Körfez Kent Emlak Konut İlk ve Ortaokulu’nda 1336 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başkan Şener Söğüt, okuldaki sandık görevlileriyle de sohbet etti, kolaylıklar diledi.
MİLLETİN İRADESİNİ ORTAYA KOYACAK
Herkesin vatandaşlık görevini yerine getirmesi gerektiğini belirten Başkan Söğüt, “Bugün çıkacak sonuçlar milletimizin iradesini ortaya koyacaktır. Tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum. Sandıklardan çıkan sonucun ilçemiz, şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.