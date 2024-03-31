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Başkan Söğüt oyunu kullandı  

Körfez Belediye Başkanı ve Başkan adayı Şener Söğüt oyunu kullandı, “Sandıktan çıkan sonucun ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi  

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Başkan Söğüt oyunu kullandı   mask

Körfez Belediye Başkanı ve Başkan adayı Şener Söğüt oyunu kullandı. Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan Körfez Kent Emlak Konut İlk ve Ortaokulu’nda 1336 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başkan Şener Söğüt, okuldaki sandık görevlileriyle de sohbet etti, kolaylıklar diledi.

 MİLLETİN İRADESİNİ ORTAYA KOYACAK

Herkesin vatandaşlık görevini yerine getirmesi gerektiğini belirten Başkan Söğüt, “Bugün çıkacak sonuçlar milletimizin iradesini ortaya koyacaktır. Tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum. Sandıklardan çıkan sonucun ilçemiz, şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
# Körfez Belediye Başkanı, şener söğüt

31 Mar 2024 - 14:23 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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