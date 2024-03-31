Çiler oyunu kullandı

Sonuçları merakla beklenen yerel seçimler başladı. Kocaeli’de toplam 1 milyon 533 bin 306 seçmen, 5 yıl boyunca kentleri yönetecek yerel idarecileri belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor. Kocaeli genelinde toplam 4 bin 704 sandık kuruldu. Sabah 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı.
ÇİLER VE EŞİ OY KULLANDI
Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Nail Çiler bugün Ayşe Sıdıka Alişan İlköğretim Okulu’nda eşi Sevgi Çiler ile birlikte oy kullanma işlemlerini tamamladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.