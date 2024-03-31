Çiler oyunu kullandı

Sonuçları merakla beklenen yerel seçimler başladı. Kocaeli’de toplam 1 milyon 533 bin 306 seçmen, 5 yıl boyunca kentleri yönetecek yerel idarecileri belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor. Kocaeli genelinde toplam 4 bin 704 sandık kuruldu. Sabah 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı.

ÇİLER VE EŞİ OY KULLANDI

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Nail Çiler bugün Ayşe Sıdıka Alişan İlköğretim Okulu’nda eşi Sevgi Çiler ile birlikte oy kullanma işlemlerini tamamladı.