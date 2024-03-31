Devlet Bahçeli oy kullandı: Yüzündeki morluklar dikkat çekti!

Türkiye’de oy kullanma işlemi Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen saatlere göre, bazı illerde saat 07.00’de bazı illerde ise 08.00 itibarıyla başladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saat 12.45’de Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu’na gelerek sandığa katılım gösterdi.
Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bahçeli, yeni yüzyılın mahalli idari seçimleri olarak ilk seçimin gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Seçimlerin bütün siyasi partilerimize, onların değerli adaylarına başarılar diliyorum. Milletimiz için devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok daha güzel günler, çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.
Bir süredir kamera karşısına geçmeyen Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti.
"YÜZÜNE DARBE ALDI"
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 10Haber'e yaptığı açıklamada “Evinde kaza geçirdi” dedi.
Büyükataman, Devlet Bahçeli’nin kurultaydan önce evinde bir kaza geçirdiğini belirterek şunları söyledi: “Genel başkanımızın kurultayda da kolunda sargı vardı. Önce kolunu çarpıyor, sonrasında yüzüne de de darbe alıyor. Kazada alnından ve elmacık kemiğinden de yaralanmıştı. Kaza evinde oldu. Kurultay öncesindeki bir kazaydı.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Çekirge - Alma mazlumun ahını. zalimlerin kuklası olma ahirette hesap vermek zor azrail herkesin peşinde Allah c.c layığını versin.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.