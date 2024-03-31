Metehan Küpçü oyunu kullandı Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için Mehmetçik İlkokulu'nda 1336 nolu sandıkta oyunu kullandı. Sandık başına gelen Küpçü, sandık görevlilerine kolaylıklar dileyerek, vatandaşlarla selamlaştı. Küpçü, “Sandıktan çıkacak sonucun vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
31 Mar 2024 - 14:41- Siyaset Güncelleme:
Metehan Küpçü oyunu kullandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.