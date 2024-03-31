31 Mar 2024 - 14:41- Siyaset G:

Metehan Küpçü oyunu kullandı

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Metehan Küpçü oyunu kullandı mask

Metehan Küpçü oyunu kullandı Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için Mehmetçik İlkokulu'nda 1336 nolu sandıkta oyunu kullandı. Sandık başına gelen Küpçü, sandık görevlilerine kolaylıklar dileyerek, vatandaşlarla selamlaştı. Küpçü, “Sandıktan çıkacak sonucun vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
# 2024, büyük

31 Mar 2024 - 14:41 - Siyaset

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