Çay ocağındaki cinayetin nedeni arazi anlaşmazlığı çıktı

Gölcük ilçesinde 29 Mart günü otomobiliyle otogara giden Osman Çelik, buradaki çay ocağında oturan uzaktan akrabası Muzaffer Ece'ye tabancayla 10 el ateş etti. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Muzaffer Ece, kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Osman Çelik, aynı gün polis tarafından İzmit ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Muzaffer Ece’nin cenazesi ise dün toprağa verildi.
Emniyetteki sorgusunda cinayeti arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlediğini söyleyen Çelik, işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.