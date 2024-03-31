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Çay ocağındaki cinayetin nedeni arazi anlaşmazlığı çıktı

Gölcük ilçesinde uzaktan akrabası Muzaffer Ece'yi otogardaki çay ocağında başından vurarak öldüren Osman Çelik tutuklandı. Çelik cinayeti, aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlediğini söyledi.

Demirören Haber Ajansı
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Çay ocağındaki cinayetin nedeni arazi anlaşmazlığı çıktı mask
Çay ocağındaki cinayetin nedeni arazi anlaşmazlığı çıktı
Çay ocağındaki cinayetin nedeni arazi anlaşmazlığı çıktı
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Gölcük ilçesinde 29 Mart günü otomobiliyle otogara giden Osman Çelik, buradaki çay ocağında oturan uzaktan akrabası Muzaffer Ece'ye tabancayla 10 el ateş etti. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Muzaffer Ece, kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Osman Çelik, aynı gün polis tarafından İzmit ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Muzaffer Ece’nin cenazesi ise dün toprağa verildi.

Emniyetteki sorgusunda cinayeti arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlediğini söyleyen Çelik, işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Çay ocağındaki cinayetin nedeni arazi anlaşmazlığı çıktı

31 Mar 2024 - 15:17 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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