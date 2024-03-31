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Sandık kurulu görevlileri iftar yapacak mı?

YSK, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair Genelge'ye atıfta bulunarak, oyların sayım ve dökümünün derhal başlanması ve aralıksız yapılması gerektiğini hatırlattı.

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Sandık kurulu görevlileri iftar yapacak mı? mask

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçiminin "oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğini" bildirdi.

SANDIK KURULU GÖREVLİLERİ İFTAR SAATİNDE MOLA VERECEK Mİ?

Bahçe  İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca YSK'ya gönderilen yazıda, sandık kurullarınca saat 17.00 itibarıyla sayım ve döküm işlemlerine başlanacağı ancak ramazanda sadece su ile orucun açılması durumunda "sağlıklı oy sayımının yapılamayacağı" ifade edildi ve "sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği" soruldu.

OY SAYIM VE DÖKÜM İŞLEMLERİ ARALIKSIZ YAPILACAK

Konuyu inceleyen YSK, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un "Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü" başlıklı 100'üncü maddesinin birinci fıkrasında, 'Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır.' hükmü bulunduğu hatırlatıldı.

YSK'nın Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138 Sayılı Genelgesinde de aynı yönde düzenleme bulunduğuna dikkati çeken kurul, bu sebeple "oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine" oy birliğiyle karar verdi.

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31 Mar 2024 - 15:20 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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