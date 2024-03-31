31 Mar 2024 - 15:42- Siyaset G:

Doğan Aydal oyunu kullandı

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Doğan Aydal oyunu kullandı mask
Doğan Aydal oyunu kullandı
Doğan Aydal oyunu kullandı
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof.Dr. Doğan Aydal Şehit Öğretmen Erkan Aydın Ortaokulu’nda 1280 nolu sandıkta oyunu kullandı. Büyükşehir Adayı Aydal’a İl Başkanı Ali Taştan , İl Teşkilat Başkanı Mehmet Öner, İl Başkan Yardımcıları İsmail Çakmak, Vedat Yavuz, Bünyamin Kahraman ve İsmail Koral eşlik etti.

31 Mar 2024 - 15:42 - Siyaset

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