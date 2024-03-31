Doğan Aydal oyunu kullandı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof.Dr. Doğan Aydal Şehit Öğretmen Erkan Aydın Ortaokulu’nda 1280 nolu sandıkta oyunu kullandı. Büyükşehir Adayı Aydal’a İl Başkanı Ali Taştan , İl Teşkilat Başkanı Mehmet Öner, İl Başkan Yardımcıları İsmail Çakmak, Vedat Yavuz, Bünyamin Kahraman ve İsmail Koral eşlik etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.