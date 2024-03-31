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Anadolu Ajansı'ndan seçim açıklaması: 'Tam kadro sahadayız'

2019'da yapılan yerel seçimlerde tartışmalara sebep olan Anadolu Ajansı’nın Genel Müdürü Serdar Karagöz, bu seçimlerde ‘tam kadro sahada olduklarını’ belirtti.

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Anadolu Ajansı'ndan seçim açıklaması: 'Tam kadro sahadayız' mask

Türkiye yerel seçimler için oy kullanmaya devam ediyor. 31 Mart 2019'da yapılan seçim döneminde verileriyle tartışmaların odağında yer alan Anadolu Ajansı’ndan ilk açıklama geldi.

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, oy kullanma esnasında Diyarbakır'da meydana gelen kavga sırasında araçlarına kurşun isabet ettiğini açıkladı.

"TAM KADRO SAHADAYIZ"
Serdar Karagöz’ün X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Anadolu Ajansı olarak tam kadro sahadayız. Türkiye genelinde seçim sürecini ve yaşanan her gelişmeyi takip ediyoruz. Diyarbakır Sur ilçesine bağlı Ağaçlıdere Mahallesi’nde meydana gelen kavga sırasında seçim takip ekibimizin aracına kurşun isabet etti. Arkadaşlarımızın sağlık durumu iyi. Hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün görevi başında seçim sürecini takip eden tüm meslektaşlarımıza da başarılar diliyorum.”
# seçim, türkiye, sağlık

31 Mar 2024 - 15:44 - Siyaset

Mahreç  Anadolu Ajansı

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