Anadolu Ajansı'ndan seçim açıklaması: 'Tam kadro sahadayız'

Türkiye yerel seçimler için oy kullanmaya devam ediyor. 31 Mart 2019'da yapılan seçim döneminde verileriyle tartışmaların odağında yer alan Anadolu Ajansı’ndan ilk açıklama geldi.
Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, oy kullanma esnasında Diyarbakır'da meydana gelen kavga sırasında araçlarına kurşun isabet ettiğini açıkladı.
"TAM KADRO SAHADAYIZ"
Serdar Karagöz’ün X hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“Anadolu Ajansı olarak tam kadro sahadayız. Türkiye genelinde seçim sürecini ve yaşanan her gelişmeyi takip ediyoruz. Diyarbakır Sur ilçesine bağlı Ağaçlıdere Mahallesi’nde meydana gelen kavga sırasında seçim takip ekibimizin aracına kurşun isabet etti. Arkadaşlarımızın sağlık durumu iyi. Hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün görevi başında seçim sürecini takip eden tüm meslektaşlarımıza da başarılar diliyorum.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.