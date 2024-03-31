31 Mar 2024 - 15:56- Siyaset G:

Tayfun Balıkçı oyunu kullandı

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Tayfun Balıkçı oyunu kullandı mask
Tayfun Balıkçı oyunu kullandı
Tayfun Balıkçı oyunu kullandı
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CHP Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı oyunu kullandı. Balıkçı şu ifadeleri kullandı: "İhtişamına kavuşmuş, Kocaeli'nin incisi haline gelecek bir Körfez için oyumuzu kullandık. Halkımız için hayırlısı olsun. Güzel günlere çok az kaldı...Hereke'de sandık ziyaretinde bulunduk. Adil bir seçim olacağı konusunda tüm görevli arkadaşlarımıza güveniyoruz. Bu seçim bir başlangıç olsun. Daha adil, daha yaşanılabilir bir Körfez mümkün!"
# seçim, chp

31 Mar 2024 - 15:56 - Siyaset

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