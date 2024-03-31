CHP Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı oyunu kullandı. Balıkçı şu ifadeleri kullandı: "İhtişamına kavuşmuş, Kocaeli'nin incisi haline gelecek bir Körfez için oyumuzu kullandık. Halkımız için hayırlısı olsun. Güzel günlere çok az kaldı...Hereke'de sandık ziyaretinde bulunduk. Adil bir seçim olacağı konusunda tüm görevli arkadaşlarımıza güveniyoruz. Bu seçim bir başlangıç olsun. Daha adil, daha yaşanılabilir bir Körfez mümkün!"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.