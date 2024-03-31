İYİ Parti Gölcük Belediye Başkanı İsmail Aynacı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Gölcük Kocatepe Ortaokulu’nda 1248 nolu sandıkta kullandı.
- Siyaset
İsmail Aynacı, oyunu kullandı
İYİ Parti Gölcük Belediye Başkanı İsmail Aynacı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu kullandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.