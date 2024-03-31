AKP’li adayın yanındaki kişiler sandık görevlisini darp etti

Yerel seçimler nedeniyle vatandaşlar sandık başına gitmeye devam ediyor. Mardin’in Midyat ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu’nda görev yapan Demokrat Parti sandık görevlisi İdris Aydın ve AKP Midyat Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin’in yanında bulunan kişiler arasında, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede İdris Aydın’ın yüzüne tekme atıldı. Polis ekipleri olaya müdahale ederek görevliler haricindeki herkesi okulun dışına çıkarırken Aydın, saldırının ardından rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.
Aydın’ın kalp krizi geçirdiği iletildi ve hastanede tedavi altına alındı. Taburcu olduğunda darp raporu alacağı ve saldırganlar hakkında şikayette bulunacağı ifade edildi.
KAMU KAYNAKLARI SEÇİM KAMPANYASI İÇİN KULLANILDI
Mevcut Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin’in, yerel seçimlere giden süreç boyunca, kendi seçim kampanyası için kamu kaynaklarını kullandığı ve konuyla ilgili hakkında birçok şikayet olduğu kaydedildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.