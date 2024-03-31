Saadet Partisi İzmit Belediyesi Başkan adayı Sinan Yolcu Çayırköy Mahalle Konağı 2160 nolu sandıkta oyunu kullandı. Yolcu oyunu kullanmasının ardından seçimlerin Kocaeli’ye ve ülkeye hayırlar getirmesini temenni etti.
- Siyaset
Sinan Yolcu oyunu kullandı
Saadet Partisi İzmit Belediyesi Başkan adayı Sinan Yolcu Çayırköy Mahalle Konağında oyunu kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.