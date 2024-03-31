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Sinan Yolcu oyunu kullandı

Saadet Partisi İzmit Belediyesi Başkan adayı Sinan Yolcu Çayırköy Mahalle Konağında oyunu kullandı.

Aygün Baş
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31 Mar 2024 - 16:09 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

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