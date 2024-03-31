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Mehmet Aydemir kayıp olarak aranıyor

Dün evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Mehmet Aydemir, kayıp olarak aranıyor

DİLEK COŞGUN
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Mehmet Aydemir kayıp olarak aranıyor mask
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Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan Osman Aydemir'in oğlu Mehmet Aydemir, dün evinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Dün geceden bu yana bulunamayan Mehmet Aydemir için aile kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları tarafından her yerde aranan çocuğu görenlerin polis ekiplerine haber vermesi isteniyor.

31 Mar 2024 - 16:12 - Asayiş

Mahreç  Dilek Coşgun

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