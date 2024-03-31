Mehmet Aydemir kayıp olarak aranıyor

Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan Osman Aydemir'in oğlu Mehmet Aydemir, dün evinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Dün geceden bu yana bulunamayan Mehmet Aydemir için aile kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları tarafından her yerde aranan çocuğu görenlerin polis ekiplerine haber vermesi isteniyor.