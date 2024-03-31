32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi sona erdi

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gitti.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 207 bin sandıkta oy kullandı. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.

Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy verdi.

DOĞU İLLERİNDE SANDIKLAR KAPANDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı.

Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme sabah 07.00'de başlarken, saat 16.00'da tamamlandı.

Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

YSK BAŞKANI YENER'DEN YAYIN YASAĞIYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener yayın yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yener, ''Saat 16.00 itibarıyla 32 ilimizde oy verme işlemleri tamamlanmış ve oy sayma işlemleri başlamıştır. Saat 17.00 itibarıyla da kalan diğer illerimizde oy verme işlemleri tamamlanacaktır" dedi.

Yener şöyle devam etti:

"Saat 17'de tüm oy sayım işlemleri ile ilgili genel bir bilgi vereceğiz. Daha sonraki genel toplantıda yayın yasaklarının hangi saatte kaldıracağımıza ilişkin tartışıp karar vereceğiz. Demokrasi şenliğinin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz.''