Mustafa Kocaman oyunu kullandı

Kartepe Belediye Başkanı ve başkan adayı Mustafa Kocaman Nusretiye İlkokulu 1256 nolu sandıkta oyunu kullandı. Kocaman açıklamasında "Kartepe'mizde seçim heyecanı tüm hızıyla devam ederken oy kullanmaya gelen vatandaşlarımıza hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Sandık başında görevli arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.