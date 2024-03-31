31 Mar 2024 - 16:43- Siyaset G:

Mustafa Kocaman oyunu kullandı

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Mustafa Kocaman oyunu kullandı mask
Mustafa Kocaman oyunu kullandı
Mustafa Kocaman oyunu kullandı
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Kartepe Belediye Başkanı ve başkan adayı Mustafa Kocaman Nusretiye İlkokulu 1256 nolu sandıkta oyunu kullandı. Kocaman açıklamasında "Kartepe'mizde seçim heyecanı tüm hızıyla devam ederken oy kullanmaya gelen vatandaşlarımıza hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Sandık başında görevli arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik" dedi.
# seçim, Kartepe

31 Mar 2024 - 16:43 - Siyaset

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