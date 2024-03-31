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Oy verme işlemi tamamlandı

Türkiye genelinde oy verme işlemi tamamlandı

Cihat Polat
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Oy verme işlemi tamamlandı mask

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erdi. İzmit Endüstri ve Meslek Anadolu Lisesi'nde oy sayımı başladı. İlk sandık sonuçlarını İzmit Endüstri ve Meslek Anadolu Lisesi'nden aktaracağız.
# türkiye

31 Mar 2024 - 16:58 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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