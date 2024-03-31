Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Borçlar patlayacak

Ülke büyük bir ekonomik kriz altında seçime gidiyor. Son birkaç ayda Merkez Bankası’nın politika faizini artırması, kredi kartı düzenlemesi, döviz kurunda süren yükseliş, gelir adaletsizliğinin derinleşmesi, işsizlik, üst üste gelen zamlarla birlikte artan enflasyon sonucu yurttaşlar giderek yoksullaştı.
Tüm bu yaşananlarla birlikte ekonominin seçim sonrası nasıl olacağı ise merak konusu.
Ekonomist Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, sosyal medya hesabından seçim sonrasına dair öngörülerini paylaştı. 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler sonrası kredi kartlarında çeşitli düzenlemeler yapılacağını söyleyen Kozanoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Seçimler sonrası kredi kartlarının faizlerini artırma, limitlerini daraltma, asgari ödeme oranlarını yükseltme gibi adımlar atılacak. Akut borç ödeme sorunları boy gösterecek.
Dinamik bir toplumsal direniş biçimi olarak ‘borçlular hareketinin’ çok ciddi potansiyeli bulunuyor!”
Seçimler sonrası kredi kartlarının faizlerini artırma,limitlerini daraltma,asgari ödeme oranlarını yükseltme gibi adımlar atılacak.
Akut borç ödeme sorunları boy gösterecek.
Dinamik bir toplumsal direniş biçimi olarak “borçlular hareketinin” çok ciddi potansiyeli bulunuyor!
— Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) March 30, 2024
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.