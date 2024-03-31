31 Mar 2024 - 17:36- Spor G:

Göztepe, Süper Lig yolunda kayıp istemiyor

Trendyol 1’inci Lig’de 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Kocaelispor’la Süper Lig yolunda çok kritik maça çıkacak Göztepe, rakibinden rövanşı almayı hedefliyor.

Göztepe, Süper Lig yolunda kayıp istemiyor mask

Sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı’nda Kocaelispor’a 1-0 yenilen Göztepe, 2’nci sırada girdiği haftayı 5’inci tamamlamıştı.

Bu kez Kocaelispor maçında kayıp yaşamak istemeyen Göz-Göz, karşılaşmayı kazandığı takdirde hem 2’nci sıradaki yerini sağlama alacak, hem de olası ikili averaj ve genel averaj durumunda rakibine üstünlük kuracak.

Göztepe’nin en yakın takipçisi Sakaryaspor da bu hafta zorlu Şanlıurfaspor deplasmanına çıkacak.

Kalan 7 maçta hata yapmak istemeyen İzmir ekibi 5 müsabakasını kazandığı takdirde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın 2 sezon sonra Süper Lig’e dönecek.

Maçın hazırlıklarını sürdüren Göztepe’de sakatlığı sona eren orta saha Ahmet Ildız görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Diğer sakat oyuncu Doğan Erdoğan ise riske edilmeyecek.

Kaynak: HÜRRİYET
# Kocaelispor, Göztepe

31 Mar 2024 - 17:36 - Spor

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