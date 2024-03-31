Menzilciler sandık görevlisini dövüp köylerinden kovdu iddiası

AKP'ye yakınlığı ile bilinen ve desteğini de açıklayan Menzil tarikatının yaşadığı Eskişehir’deki Buhara köyünde CHP'li sandık kurulu üyesinin dövülerek köyden dışarı atıldığı iddia edildi.

İddiaya göre, oy verme işlemi başladıktan sonra oy kullanılan yere gelenler başkalarının yerine oy kullanmaya başladı. CHP’li sandık kurulu üyesi durumu tespit etti ve usulsüzlüğe engel olmaya çalıştı.

Bunun üzerine Menzilciler, CHP’li sandık kurulu üyesi tehdit eve darp edildi. Köyden de zorla çıkartıldı. Ancak kolluk güçleri olaya müdahale etmedi ve görevli maruz kaldığı şiddet ve tehditler nedeniyle sandığa geri dönemedi.Oy verme işlemi bu şekilde sürdü. Oy verme işlemi bitene kadar muhalefet partisi adına sandık başında kimsenin bulunmadığı ileri sürüldü. CHP'nin ise ilgili mercilere şikayette bulunma hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: yeniçağ