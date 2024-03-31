Zeynep Bastık oy sırasında beklemek istemedi, yerine asistanını koydu

Şarkıcı Zeynep Bastık da Levent'te bulunan Lütfi Banat İlkokulu'nda 1244 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

ASİSTANINI SIRAYA KOYDU

Oy kullanmak için okula gelen Bastık, sıranın çok olması nedeniyle asistanını beklemesi için bıraktı ve arabasıyla okuldan ayrıldı.

Daha sonra oy kullanmak için bir kez daha okula gelen Bastık, saat 14.30 sıralarında okuldan ayrıldı.

"KALABALIK"

Şarkıcı, "Adapte olamadım çünkü uçaktan indim, midem kötü, kabalık... Sıramı bekledim, oyumu kullandım, gidiyorum. Bodrum'daydım. Güzel bir programa konuk oldum ama söylemem, sürpriz" dedi.