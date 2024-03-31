31 Mar 2024 - 18:08- Yaşam G:

Zeynep Bastık oy sırasında beklemek istemedi, yerine asistanını koydu

Oyunu kullanmak için Levent'teki Lütfi Banat İlkokulu'na gelen şarkıcı Zeynep Bastık, beklemek istemeyince sıraya asistanını koydu. Bir süre sonra asistanının haber vermesiyle tekrar okula dönen Bastık oyunu kullandı.

Zeynep Bastık oy sırasında beklemek istemedi, yerine asistanını koydu mask
Zeynep Bastık oy sırasında beklemek istemedi, yerine asistanını koydu
Zeynep Bastık oy sırasında beklemek istemedi, yerine asistanını koydu
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Şarkıcı Zeynep Bastık da Levent'te bulunan Lütfi Banat İlkokulu'nda 1244 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

ASİSTANINI SIRAYA KOYDU

Oy kullanmak için okula gelen Bastık, sıranın çok olması nedeniyle asistanını beklemesi için bıraktı ve arabasıyla okuldan ayrıldı.

Daha sonra oy kullanmak için bir kez daha okula gelen Bastık, saat 14.30 sıralarında okuldan ayrıldı.

"KALABALIK"

Şarkıcı, "Adapte olamadım çünkü uçaktan indim, midem kötü, kabalık... Sıramı bekledim, oyumu kullandım, gidiyorum. Bodrum'daydım. Güzel bir programa konuk oldum ama söylemem, sürpriz" dedi.
# zeynep bastık

31 Mar 2024 - 18:08 - Yaşam

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