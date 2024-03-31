31 Mar 2024 - 18:28- Siyaset G:

Betimar’ın anketlerine AKP’den sert tepki

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Betimar'ın yayınladığı anketlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Şen, "Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur" dedi.

Betimar’ın anketlerine AKP’den sert tepki mask

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başındaydı.

Betimar Araştırma, oy verme işleminden hemen önce İstanbul ve Ankara'da CHP'yi önde gösteren anket sonuçlarını paylaştı.

Buna göre saat 17.00'de paylaşılan anketlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Adana'da CHP'nin önde olduğu görüldü.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, söz konusu anketlere ilişkin sert tepki gösterdi.

Şen’in söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Seçimler demokrasi şölenleridir. Ancak, bir kısım anketlerle bu şölene gölge düşürmek isteyen art niyetli insanların olduğu gözükmektedir. Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur. Bu sebeple, bu anketlere ve yayınlara itibar edilmemesi özellikle rica olunur.”

Kaynak: CUMHURİYET
# chp, AKP, türkiye, Ankara

31 Mar 2024 - 18:28 - Siyaset

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