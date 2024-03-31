Betimar’ın anketlerine AKP’den sert tepki

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başındaydı.
Betimar Araştırma, oy verme işleminden hemen önce İstanbul ve Ankara'da CHP'yi önde gösteren anket sonuçlarını paylaştı.
Buna göre saat 17.00'de paylaşılan anketlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Adana'da CHP'nin önde olduğu görüldü.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, söz konusu anketlere ilişkin sert tepki gösterdi.
Şen’in söz konusu paylaşımı şu şekilde:
“Seçimler demokrasi şölenleridir. Ancak, bir kısım anketlerle bu şölene gölge düşürmek isteyen art niyetli insanların olduğu gözükmektedir. Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur. Bu sebeple, bu anketlere ve yayınlara itibar edilmemesi özellikle rica olunur.”
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.