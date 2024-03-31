Ünlü oyuncu oy kullanmaya Adana Demirspor formasıyla gitti

Sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim oy kullanmak için sandık başına gitti.

Serenay Sarıkaya, Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'nda 1069 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Sarıkaya'nın oy vermeye Adana Demirspor formasıyla gelmesi dikkat çekti.

"FORMAYI AİLE DİZİSİNDE HEDİYE ETMİŞLERDİ"

Oyuncu, ""Bunu 'Aile' dizisinde bütün ekibe ismimizin yazılı olduğu şekilde hediye etmişlerdi. İlk defa bugün giydim" ifadelerini kullandı.

SANDIKTA ZOR ANLAR

Oyuncu Nilperi Şahinkaya da aynı okulda 1065 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Şahinkaya oy zarfını sandığa atarken zorlandı.