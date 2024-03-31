Ünlü oyuncu oy kullanmaya Adana Demirspor formasıyla gitti

Sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim oy kullanmak için sandık başına gitti.
Serenay Sarıkaya, Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'nda 1069 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Sarıkaya'nın oy vermeye Adana Demirspor formasıyla gelmesi dikkat çekti.
"FORMAYI AİLE DİZİSİNDE HEDİYE ETMİŞLERDİ"
Oyuncu, ""Bunu 'Aile' dizisinde bütün ekibe ismimizin yazılı olduğu şekilde hediye etmişlerdi. İlk defa bugün giydim" ifadelerini kullandı.
SANDIKTA ZOR ANLAR
Oyuncu Nilperi Şahinkaya da aynı okulda 1065 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Şahinkaya oy zarfını sandığa atarken zorlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.