İşte ilk sandık sonucu

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17:00'da tamamlandı. Oy sayımının başladığı İzmit Endüstri meslek lisesinde ilk sandık sonucu şu şekilde;
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR SONUÇLARI
1007 NO’LU SANDIK
Kullanılması gereken oy 331
Kullanılan 231
Geçersiz 5
TAHİR BÜYÜKAKIN: 112
ATASOY BİLGİN: 82
GENCAY YILDIZTEKİN: 7
ENSAR BATURMAN:
HASAN ÖZGÜNEŞ:
DOĞAN AYDAL: 11
NURETTİN ÇELİK:
ARZU ERKAN:
HAKAN KOÇAK:
İZMİT ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR SONUÇLARI
1012 NO’LU SANDIK
( AK PARTİ)TAHİR BÜYÜKAKIN:99
( CHP)ATASOY BİLGİN:84
(İYİP)GENCAY YILDIZTEKİN:4
(DEVA)ENSAR BATURMAN:1
(DEM)HASAN ÖZGÜNEŞ-SELDA İLGÖZ:2
(YRP)DOĞAN AYDAL:12
(SP)NURETTİN ÇELİK:
(EMEP)ARZU ERKAN:
(TİP)HAKAN KOÇAK:1
(ZAFER PARTİSİ) NERMİN TOL:9
(HÜDAPAR) MEHMET EŞİN:
GEÇERSİZ: 9
Bu sandıkta 317 seçmenin oy kıllanma hakkı vardı 232 oy kullanıldı
Kullanılması gereken oy : 325
Kullanılan oy: 240
Geçersiz: 1
Boş: 5
1013 NO’LU SANDIK
Toplam seçmen: 321
Kullanılan oy: 236
(AK PARTİ)TAHİR BÜYÜKAKIN: 100
(CHP)ATASOY BİLGİN: 89
(İYİP)GENCAY YILDIZTEKİN: 8
(DEVA)ENSAR BATURMAN:
(DEM)HASAN ÖZGÜNEŞ-SELDA İLGÖZ: 2
(YRP)DOĞAN AYDAL: 11
(SP)NURETTİN ÇELİK: 4
(EMEP)ARZU ERKAN:
(TİP)HAKAN KOÇAK:
(ZAFER PARTİSİ) NERMİN TOL: 14
(HÜDAPAR) MEHMET EŞİN:
(Memleket) Ünal Karasağız: 1
Vatan Partisi: 1
GEÇERSİZ: 6
1014 NO’LU SANDIK
(AK PARTİ)TAHİR BÜYÜKAKIN:103
(CHP)ATASOY BİLGİN:95
(İYİP)GENCAY YILDIZTEKİN:11
(DEVA)ENSAR BATURMAN:1
(DEM)HASAN ÖZGÜNEŞ-SELDA İLGÖZ:4
(YRP)DOĞAN AYDAL: 3
(SP)NURETTİN ÇELİK: 2
(ZAFER PARTİSİ) NERMİN TOL:12
(DP) MEHMET ŞAMİL DEVRİM: 1
(SOLP)İLKAY DENİZ TORUN YÜCE:1
(TKP)AYDANER AKTAŞ: 1
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.