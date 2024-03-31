31 Mar 2024 - 19:10- Siyaset G:

İşte Karamürsel ilk sandık sonucu

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17:00'da tamamlandı. Oy sayımının başladığı ilk sandık sonucu şu şekilde;

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri

31 Mar 2024 - 19:10 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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