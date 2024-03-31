Çukurbağ'dan oy sonuçları geliyor

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SONUÇLARI
1036 Sandık No:
Kullanılması gereken oy 318
Kullanılan 245
TAHİR BÜYÜKAKIN ( AKP): 97
ATASOY BİLGİN ( CHP): 104
GENCAY GÜÇTEKİN ( İYİ PARTİ): 2
DOĞAN AYDAL (YRP): 10
HASAN ÖZGÜNEŞ (DEM): 4
NURETTİN ÇELİK (SP): 5
ARZU ERKAN (EMEP): -
HAKAN KOÇAK (TİP): 2
NERMİN TOL (ZAFER PARTİSİ): 10
MEHMET EŞİN (HÜDAPAR): -
AYDANER AKTAŞ (TKP): 1
MUHARREM CAN (BTP):2
SERAP BİLMEZ (DSP): 1
1033 Sandık No:
AKP: 86
CHP: 82
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.