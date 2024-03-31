31 Mar 2024 - 18:46- Siyaset G:

Çukurbağ'dan oy sonuçları geliyor

Hakan Yağcıoğlu
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Çukurbağ'dan oy sonuçları geliyor mask

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SONUÇLARI

1036 Sandık No: 

Kullanılması gereken oy 318
Kullanılan 245

TAHİR BÜYÜKAKIN ( AKP): 97

ATASOY BİLGİN ( CHP): 104

GENCAY GÜÇTEKİN ( İYİ PARTİ): 2

DOĞAN AYDAL (YRP): 10

HASAN ÖZGÜNEŞ (DEM): 4

NURETTİN ÇELİK (SP): 5

ARZU ERKAN (EMEP): -

HAKAN KOÇAK (TİP): 2

NERMİN TOL (ZAFER PARTİSİ): 10

MEHMET EŞİN (HÜDAPAR): -

AYDANER AKTAŞ (TKP): 1

MUHARREM CAN (BTP):2

SERAP BİLMEZ (DSP): 1

1033 Sandık No: 

AKP: 86

CHP: 82
# chp, İyi Parti

31 Mar 2024 - 18:46 - Siyaset

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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