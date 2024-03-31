31 Mar 2024 - 19:08- Siyaset G:

İZMİT Ulugazi İlkokulu KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SONUÇLARI

31 Mart yerel seçimlerde oy kullanma süreci sona erdi. Sona eren seçimde oylar sayılmaya başlandı.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
İZMİT Ulugazi İlkokulu KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SONUÇLARI mask

31 Mart yerel seçimleri heyecanı son hız devam ediyor. Oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Kocaeli’de vatandaşlar 5 yıl yönetecek belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarları seçti.

1091 NO’LU SANDIK

Ulugazi İlköğretim Okulu

Sandık Numarası: 1091

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Tahir Büyükakın AKP: 75
Atasoy Bilgin CHP: 134
Gencay Yıldıztekin İYİ Parti: 3
Doğan Aydal Yeniden Refah Partisi: 10
Nurettin Çelik Saadet Partisi: 5
Hasan Özgüneş-Selda İlgöz DEM Parti: 1
Nermin Tol Zafer Partisi: 14
Arzu Erkan EMEP: 1
Hakan Koçak Türkiye İşçi Partisi: 0
Enes Baturman DEVA: 0
Aydaner Aktaş TKP: 0
DSP: 0
Demokrat Parti: 0
Sol Parti: 0
Memleket Partisi: 1
BTP: 1
Millet Partisi: 1
Vatan Partisi: 1
Boş: 4
Geçersiz: 6

1095 NO’LU SANDIK

TAHİR BÜYÜKAKIN ( AK Parti): 86
ATASOY BİLGİN (CHP): 114
GENCAY YILDIZTEKİN (İYİP): 4
ENSAR BATURMAN (DEVA): 1
(DEM): 1
DOĞAN AYDAL (Y. REFAH): 8
HAKAN KOÇAK (TİP): 3
Nermin Tol (Zafer P): 10
Demokrat Parti: 2
Sol Parti: 1
Fevzi Kemal Torun: 1
Dp: 2
Boş: 1
Geçersiz:1

Sandık Numarası; 1097

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Tahir Büyükakın (AK PARTİ) 92
Atasoy Bilgin (CHP) 114
Gencay Yıldıztekin ( İYİ PARTİ) 8
Doğan Aydal (YENİDEN REFAH PARTİSİ) 15
Nurettin Çelik (SAADET PARTİSİ) 2
Nermin Tol (ZAFER PARTİSİ) 6
DEVA Ensar Baturman 3
YTP 1
HÜDAPAR 1
SOL PARTİ 1
2 geçersiz 
1 boş

İŞTE 1101 NOLU SANDIK SONUÇLARI

İLÇE; İzmit

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI:

Tahir Büyükakın AK PARTİ; 79
Atasoy Bilgin CHP; 121
Gencay Yıldıztekin İYİ PARTİ; 4
Doğan Aydal YENİDEN REFAH PARTİSİ; 13
Nurettin Çelik SAADET PARTİSİ; 9
Nermin Tol ZAFER PARTİSİ; 18
DEM:2
Boş: 2
DEVA: 2
DSP: 2
TİP: 3
TKP:1

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31 Mar 2024 - 19:08 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

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