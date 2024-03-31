İZMİT Ulugazi İlkokulu KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SONUÇLARI

31 Mart yerel seçimleri heyecanı son hız devam ediyor. Oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Kocaeli’de vatandaşlar 5 yıl yönetecek belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarları seçti.
1091 NO’LU SANDIK
Ulugazi İlköğretim Okulu
Sandık Numarası: 1091
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Tahir Büyükakın AKP: 75
Atasoy Bilgin CHP: 134
Gencay Yıldıztekin İYİ Parti: 3
Doğan Aydal Yeniden Refah Partisi: 10
Nurettin Çelik Saadet Partisi: 5
Hasan Özgüneş-Selda İlgöz DEM Parti: 1
Nermin Tol Zafer Partisi: 14
Arzu Erkan EMEP: 1
Hakan Koçak Türkiye İşçi Partisi: 0
Enes Baturman DEVA: 0
Aydaner Aktaş TKP: 0
DSP: 0
Demokrat Parti: 0
Sol Parti: 0
Memleket Partisi: 1
BTP: 1
Millet Partisi: 1
Vatan Partisi: 1
Boş: 4
Geçersiz: 6
1095 NO’LU SANDIK
TAHİR BÜYÜKAKIN ( AK Parti): 86
ATASOY BİLGİN (CHP): 114
GENCAY YILDIZTEKİN (İYİP): 4
ENSAR BATURMAN (DEVA): 1
(DEM): 1
DOĞAN AYDAL (Y. REFAH): 8
HAKAN KOÇAK (TİP): 3
Nermin Tol (Zafer P): 10
Demokrat Parti: 2
Sol Parti: 1
Fevzi Kemal Torun: 1
Dp: 2
Boş: 1
Geçersiz:1
Sandık Numarası; 1097
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Tahir Büyükakın (AK PARTİ) 92
Atasoy Bilgin (CHP) 114
Gencay Yıldıztekin ( İYİ PARTİ) 8
Doğan Aydal (YENİDEN REFAH PARTİSİ) 15
Nurettin Çelik (SAADET PARTİSİ) 2
Nermin Tol (ZAFER PARTİSİ) 6
DEVA Ensar Baturman 3
YTP 1
HÜDAPAR 1
SOL PARTİ 1
2 geçersiz
1 boş
İŞTE 1101 NOLU SANDIK SONUÇLARI
İLÇE; İzmit
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI:
Tahir Büyükakın AK PARTİ; 79
Atasoy Bilgin CHP; 121
Gencay Yıldıztekin İYİ PARTİ; 4
Doğan Aydal YENİDEN REFAH PARTİSİ; 13
Nurettin Çelik SAADET PARTİSİ; 9
Nermin Tol ZAFER PARTİSİ; 18
DEM:2
Boş: 2
DEVA: 2
DSP: 2
TİP: 3
TKP:1
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.