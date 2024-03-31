İZMİT Ulugazi İlkokulu KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SONUÇLARI

31 Mart yerel seçimleri heyecanı son hız devam ediyor. Oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Kocaeli’de vatandaşlar 5 yıl yönetecek belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarları seçti.

1091 NO’LU SANDIK

Ulugazi İlköğretim Okulu

Sandık Numarası: 1091

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Tahir Büyükakın AKP: 75

Atasoy Bilgin CHP: 134

Gencay Yıldıztekin İYİ Parti: 3

Doğan Aydal Yeniden Refah Partisi: 10

Nurettin Çelik Saadet Partisi: 5

Hasan Özgüneş-Selda İlgöz DEM Parti: 1

Nermin Tol Zafer Partisi: 14

Arzu Erkan EMEP: 1

Hakan Koçak Türkiye İşçi Partisi: 0

Enes Baturman DEVA: 0

Aydaner Aktaş TKP: 0

DSP: 0

Demokrat Parti: 0

Sol Parti: 0

Memleket Partisi: 1

BTP: 1

Millet Partisi: 1

Vatan Partisi: 1

Boş: 4

Geçersiz: 6

1095 NO’LU SANDIK

TAHİR BÜYÜKAKIN ( AK Parti): 86

ATASOY BİLGİN (CHP): 114

GENCAY YILDIZTEKİN (İYİP): 4

ENSAR BATURMAN (DEVA): 1

(DEM): 1

DOĞAN AYDAL (Y. REFAH): 8

HAKAN KOÇAK (TİP): 3

Nermin Tol (Zafer P): 10

Demokrat Parti: 2

Sol Parti: 1

Fevzi Kemal Torun: 1

Dp: 2

Boş: 1

Geçersiz:1

Sandık Numarası; 1097

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Tahir Büyükakın (AK PARTİ) 92

Atasoy Bilgin (CHP) 114

Gencay Yıldıztekin ( İYİ PARTİ) 8

Doğan Aydal (YENİDEN REFAH PARTİSİ) 15

Nurettin Çelik (SAADET PARTİSİ) 2

Nermin Tol (ZAFER PARTİSİ) 6

DEVA Ensar Baturman 3

YTP 1

HÜDAPAR 1

SOL PARTİ 1

2 geçersiz

1 boş

İŞTE 1101 NOLU SANDIK SONUÇLARI

İLÇE; İzmit

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI:

Tahir Büyükakın AK PARTİ; 79

Atasoy Bilgin CHP; 121

Gencay Yıldıztekin İYİ PARTİ; 4

Doğan Aydal YENİDEN REFAH PARTİSİ; 13

Nurettin Çelik SAADET PARTİSİ; 9

Nermin Tol ZAFER PARTİSİ; 18

DEM:2

Boş: 2

DEVA: 2

DSP: 2

TİP: 3

TKP:1