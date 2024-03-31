İşte İzmit Belediyesi ilk sandık sonucu

Sıradan Biri - Ak partinin hataları var reisin hataları var tabiki ama chp hizmet yaptığı için değil.ak partinin hatalarından dolayı kazanıyor.şimdi fatma hanım ne yaptıda kazandı.chp de şu var ben evveliyattan chp liyim o yüzden chp diyen bi dünya insan var.devir değişti milenyum çağımdayız çoğu insan chp yi özgürlükçü çağdaş zannedip oy veriyor.ak partinin sergiledği bazı tutumları görüp kısıtlayıcı zannediyor.aslında geçmişi ve dinimizi bilmediğimizden kaynaklanıyor.ha bu demek değildrki ak parti islamın sembolü..öyle değil.onlarımda islma yanlışları var ama algı o yönde olduğu için çoğu insn aldanıyor chp ye koşuyor.bilselerki chp arködan kıs kıs gülüyor bir daha oy moy vermezler.chp hizmet yapmaz geniş düşünemez düşünmek istemez halkı masıl kandıracağını bilir.örnek lokanta açar süt dağıtır.ATATÜRK KAFASIYLA DÜŞÜNÜP 100 YIL ÖTESİNİ GÖREREK TÜRKİYEYE ÇALIŞMAK LAZIM.öyle lokanta süt bu günü kurtarır ya yarın ne yapacaksınız.reis siha iha yaptırmasaydı icadın önünü açmasaydı.yarın olası bir savaşta nasıl savaşacaktık.dünya gelişiyor