İşte İzmit Belediyesi ilk sandık sonucu

İZMİT ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1006. NO’LU SANDIK
FATMA KAPLAN HÜRRİYET:114
MUHARREM TUTUŞ:63
ERCAN AKTAN:1
SİNAN YOLCU:
MEHMET KAMİL ŞİRİN: 5
MUSTAFA ŞAHİN:11
MUSTAFA CAN:
GENCER DEMİRKAYA:
Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 8'de başladı, saat 17.00'de sona erdi. İzmit Endüstri ve Meslek Anadolu Lisesi'nde oy sayımı başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Muzzoo - Sıradan biri senin kafa nasil çalışıyor bilmiyorum ama saçmalıyorsun farkındaysan akp memleketi her yerini sattı yabancılara lafa geldimi vatan millet bayrak diyorsunuz memleketin içini boşaltıp sessizce savaş açtiniz militanlar mülteciler cirit atıyor niye bunlari konuşmuyor sunuz bu kadar kör olmayin artık.
Sıradan Biri - Ak partinin hataları var reisin hataları var tabiki ama chp hizmet yaptığı için değil.ak partinin hatalarından dolayı kazanıyor.şimdi fatma hanım ne yaptıda kazandı.chp de şu var ben evveliyattan chp liyim o yüzden chp diyen bi dünya insan var.devir değişti milenyum çağımdayız çoğu insan chp yi özgürlükçü çağdaş zannedip oy veriyor.ak partinin sergiledği bazı tutumları görüp kısıtlayıcı zannediyor.aslında geçmişi ve dinimizi bilmediğimizden kaynaklanıyor.ha bu demek değildrki ak parti islamın sembolü..öyle değil.onlarımda islma yanlışları var ama algı o yönde olduğu için çoğu insn aldanıyor chp ye koşuyor.bilselerki chp arködan kıs kıs gülüyor bir daha oy moy vermezler.chp hizmet yapmaz geniş düşünemez düşünmek istemez halkı masıl kandıracağını bilir.örnek lokanta açar süt dağıtır.ATATÜRK KAFASIYLA DÜŞÜNÜP 100 YIL ÖTESİNİ GÖREREK TÜRKİYEYE ÇALIŞMAK LAZIM.öyle lokanta süt bu günü kurtarır ya yarın ne yapacaksınız.reis siha iha yaptırmasaydı icadın önünü açmasaydı.yarın olası bir savaşta nasıl savaşacaktık.dünya gelişiyor
Sıradan Değil Özelim - Fatma ne yapabilirdi mesela? Meclis kadını çalıştırdım. Her yatırıma hayır dedi bundan sonra gör bakalım
Bukle Bukle - Akp liler neden çirkin üslupla konusuyor terör estiriyor ...siz bizim oyumuzla odasının... biz sizin değil siz bizim kölemizsiniz.
Kocaeli Asigi - Demokrasi kazandi tehdit nefret dili değil
Yalanuz Kurt - BENDE IZMITTE OLSAM FATMA KAPLAN DERDIM
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.