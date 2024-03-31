31 Mar 2024 - 19:33- Siyaset G:

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE SON DURUM!

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 8'de başladı, saat 17.00'de sona erdi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE SON DURUM! mask

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR SEÇİMİ

 
AÇILAN SANDIK: % 1.5
ADAY ADIORAN
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE SON DURUM!TAHİR BÜYÜKAKIN% 49.5
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE SON DURUM!ATASOY BİLGİN% 32.87
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE SON DURUM!GENÇAY YILDIZTEKİN% 6.69
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE SON DURUM!DOĞAN AYDAL% 4.41
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE SON DURUM!HASAN ÖZGÜNEŞ% 1.84
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE SON DURUM!NURETTİN ÇELİK% 1.19

31 Mar 2024 - 19:33 - Siyaset

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.488.732 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL