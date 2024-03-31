KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE SON DURUM!

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR SEÇİMİ
AÇILAN SANDIK: % 1.5
|ADAY ADI
|ORAN
|TAHİR BÜYÜKAKIN
|% 49.5
|ATASOY BİLGİN
|% 32.87
|GENÇAY YILDIZTEKİN
|% 6.69
|DOĞAN AYDAL
|% 4.41
|HASAN ÖZGÜNEŞ
|% 1.84
|NURETTİN ÇELİK
|% 1.19
Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 8'de başladı, saat 17.00'de sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.