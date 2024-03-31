İstanbul'da son durum

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler sonucunda İstanbul'un yeni belediye başkanı ve meclis üyeleri belirlenecek. Seçimlerde yarışan adaylar ve partilerin aldıkları oy sayıları ve oranları büyük bir merakla bekleniyor.

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul'da yerel seçim yarışında son durum şöyle: