31 Mar 2024 - 19:47- Siyaset G:

İstanbul'da son durum

31 Mart 2024 tarihinde yapılan kritik yerel seçimlerin ardından İstanbul'da sandıklar açılıyor, oylar sayılıyor ve kentin gelecek beş yılını şekillendirecek isim belli oluyor. İşte İstanbul seçim sonuçları...

İstanbul'da son durum mask

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler sonucunda İstanbul'un yeni belediye başkanı ve meclis üyeleri belirlenecek. Seçimlerde yarışan adaylar ve partilerin aldıkları oy sayıları ve oranları büyük bir merakla bekleniyor.

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul'da yerel seçim yarışında son durum şöyle:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEÇİM SONUÇLARI

İSTANBUL İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
PARTİADAYOY SAYISIOY ORANI
İstanbul'da son durum CHPEkrem İmamoğlu4.022.813%50.88
İstanbul'da son durum AK PartiMurat Kurum3.171.428%40.11
İstanbul'da son durumYeniden RefahMehmet Altınöz174.480%2.2
İstanbul'da son durumDEM PartiMeral Danış Beştaş153.881%1.94
İstanbul'da son durumZafer PartisiAzmi Karamahmutoğlu112.881%1.42
İstanbul'da son durum İYİ PartiMehmet Satuk Buğra Kavuncu49.956%0.63
İstanbul'da son durumSaadetBirol Aydın34.482%0.43
İstanbul'da son durumYTPBurhanettin Aktürk8.874%0.11
İstanbul'da son durumMemleketEmre Berk Hacıgüzeller8.291%0.1
İstanbul'da son durumHAK-PARMustafa Aytaş7.102%0.08
İstanbul'da son durumDEVA Partisiİdris Şahin6.000%0.07
İstanbul'da son durumBTPCihan Erdoğanyılmaz5.199%0.06
İstanbul'da son durumTKPOrhan Gökdemir4.971%0.06
İstanbul'da son durumDSPNesim Pakır3.063%0.03
İstanbul'da son durumVatanİbrahim Okan Özkan2.895%0.03
İstanbul'da son durumBağımsızVedat Taylan Yıldız2.615%0.03
İstanbul'da son durum ANAPUmut Çınar1.723%0.02
İstanbul'da son durumABPOsman Tekin1.326%0.01
İstanbul'da son durumMilletHasan Hüsnü Güner1.144%0.01
İstanbul'da son durumTKHZiya İncedere1.122%0.01
İstanbul'da son durumAB PartiMuharrem Mutlu826%0.01
İstanbul'da son durumBağımsızMerve Karataş671%0
İstanbul'da son durumMilli YolHüseyin Işık608%0
İstanbul'da son durumOcakOsman Çelik509%0
İstanbul'da son durumBağımsızAdem Bayraktar492%0
İstanbul'da son durumBağımsızİshak Akbay489%0
İstanbul'da son durumBağımsızHülya Kavuzlu Karaman439%0
İstanbul'da son durumBağımsızVedat Öztürk348%0
İstanbul'da son durumBağımsızGalip Menteşe320%0
İstanbul'da son durumBağımsızYüksel Özden244%0
İstanbul'da son durumBağımsızMemet Ali Aydoğmuş214%0
İstanbul'da son durumBağımsızAbdullah Arli152%0
İstanbul'da son durumBağımsızGüven Akıcı149%0
İstanbul'da son durumBağımsızBurak Emre Çetin140%0
İstanbul'da son durumBağımsızAhmet Soytürk127%0
İstanbul'da son durumBağımsızMirhat Tekin Brusk123%0
İstanbul'da son durumBağımsızSena Elest Akıncı123%0
İstanbul'da son durumBağımsızFatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu119%0
İstanbul'da son durumBağımsızHüseyin Durmaz119%0
İstanbul'da son durumBağımsızOrhan Çebi118%0
İstanbul'da son durumBağımsızHabip Aksu118%0
İstanbul'da son durumBağımsızBilen Akpınar111%0
İstanbul'da son durumBağımsızYaşar Polat102%0
İstanbul'da son durumBağımsızAhmet Birikmen97%0
İstanbul'da son durumBağımsızCemal Tarancı97%0
İstanbul'da son durumBağımsızAtakan Bozyayla95%0
İstanbul'da son durumBağımsızPolat Erdoğan79%0
İstanbul'da son durumBağımsızÖmer Karvan79%0
İstanbul'da son durumBağımsızUğur Etlik77%0
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31 Mar 2024 - 19:47 - Siyaset

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