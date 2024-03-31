Tartıştığı kiracısına asitle saldırdı

Hatay'da, Oğuzhan Lök ile ev sahibi Fatih S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmada iddiaya göre Fatih S., kiracısının üzerine asit döktü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan Lök, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine Fatih S., gözaltına alındı.
DEMOKRAT PARTİ'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Demokrat Parti Genel Sekreteri Ertan Küçükay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayları Oğuzhan Lök’ün saldırıya uğradığını belirtip tepki gösteren Küçükay, "Olay anından itibaren başta Genel Başkanımız Gültekin Uysal, Hatay il başkanımız, Dörtyol ilçe başkanımız ve belediye başkan adayımız konunun yakın takipçileri olmuş, yapılan hukuki girişimler neticesinde saldırgan gözaltına alınmıştır. Bu alçak saldırıyı yapan ve azmettirenleri esefle kınıyoruz. 78 yıldır uğruna canlar verdiğimiz demokrasi mücadelemiz, daha da güçlü ve kararlı bir biçimde sürecektir. Tüm Türkiye'de demokratlar dimdik ayaktadır. Korkunun ecele faydası yoktur" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.