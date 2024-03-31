31 Mar 2024 - 19:49- Siyaset G:

ANKARA'DA SON DURUM!

İhlas Haber Ajansı
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ANKARA'DA SON DURUM! mask

 
ANKARA BÜYÜKŞEHİR SEÇİMİ
% 60.05
ADAY ADIORAN
ANKARA'DA SON DURUM!MANSUR YAVAŞ% 58.99
ANKARA'DA SON DURUM!TURGUT ALTINOK% 33.08
ANKARA'DA SON DURUM!SUAT KILIÇ% 2.27
ANKARA'DA SON DURUM!CENGİZ TOPEL YILDIRIM% 0.79
ANKARA'DA SON DURUM!GÜLTAN KIŞANAK% 0.48
ANKARA'DA SON DURUM!CAFER GÜNEŞ% 0.26
# Ankara

31 Mar 2024 - 19:49 - Siyaset

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

İsyaaaan - Ulan Turgut 600 tane sadece Antakya'da dairen varmış. Bu daireleri Ankara halkına tatil için vaat etseydin belki kazanırdın beeee. :)))

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 01:03
01

Emekli - Akp Ankara'da paramparça olmuştur.ey akp ya toz olacaksın ya defolacaksın.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 31 Mart 23:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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