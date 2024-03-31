31 Mar 2024 - 20:11- Siyaset G:

KOCAELİ'DE SON DURUM! İŞTE İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI...

31 Mart 2024 yerel seçimde Kocaeli'de ilçe ilçe seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte son durum...

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31 Mar 2024 - 20:11 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(19)
28

Mehmet Özer - TAHİR BAŞKAN HANGİ İLÇEDEN NE KADAR OY ALDI.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 16:15
22

Erol Demirbek - izmitte , derince de karamürselde bel. bşk. seçimini kazanan chp adaylarını ve örgütlerini kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim ÇALIŞAN DAİMA KAZANIR .

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 08:44
19

Kader - eger. başımızda. ak. parti. ve. sayin. cumhur. baskanimiz. olmasaydı. koronda. depremde. 10. tane. büyük. sehir. yıkıldı. köylere. beraber. 20. ve. 25. köy. yıkıldı. bırak. emeklileri. hic. kimse. para. alamazdı. simdi. soruyorum. chp. ye. oy. verenlere. Allah. sizi. bildiği. gibi. yapsin. Ben. olsam. vatan. haini. olan. partiye. 1. tane. oy. vemem. utanmadan. biz. atatürkün partisiyi. diyorlar. Atatürk. yasasaydi. bütün vatan. hainlerini idam. ederdi.

Yanıtla . 2Beğen . 7Beğenme 01 Nisan 05:29
25

Poyraz - @Kader 19 nolu yoruma cevabı: Başta seni keserdi

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 10:56
24

Hesap Makinesi Iyidir. - @Kader 19 nolu yoruma cevabı: Amma tatava yaptınız,

geçmişte Adamı Peygamber ilan edenleriniz olmuştu, şimdide neredeyse ilah ilan edeceksiniz,Onu poh pohlayarak siz bu hale getirdiniz,

Bırakın bu işleri,Reisinizde yeyip,içen,tuvalete giden, ihtiyaçları olan sıradan bir insan,bir özelliği yok,

Hatalar yaptı,halkta sandıkta bedelini ödetti,

bu kadar basit,açık ve net.

GİDİN ŞİMDİ MUHASEBENİZİ YAPIN.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 10:15
14

İzmi̇tli̇ 41 - MEHMET ŞİMŞEK.CEVDET YILMAZ VE VEDAT IŞIKHAN BAKALIM NE ZAMAN GÖREVLWRİNDEN AFLARINI İSTEYECEKLER.MERAK EDİYORUM.VE MKYK DAN KİMLER İSTİFA EDECEKLER BAKALIM GÖRELİM

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 02:28
12

Gölcüklü - Saadet Partisi büyük oy almış, adaya rağmen :)))

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 01 Nisan 01:20
11

Vatandaş - KARAMÜRSEL e çok güldüm, havalarından geçilmiyordu, çantada keklik görüyorlar. Kapak oldu

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 01:08
09

Vatansever - Bunun baş sorumlusu Tayyip Bey'in ısrarına rağmen emekliye ek zamma onay vermeyen hazine bakanı Mehmet Şimşek dır.

Yanıtla . 16Beğen . 10Beğenme 01 Nisan 00:16
27

İzmi̇t - @Vatansever 09 nolu yoruma cevabı: Emekli parayı Özgüre mi verdide ondan alacaklar. Emeklinin parasını kim yediyse çatır çatır o verecek ya da emekli hepsini sandıkta bitirecek.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 11:54
23

Erol Demirbek - @Vatansever 09 nolu yoruma cevabı: ÜLKENİN HAZİNESİNİ EKONOMİSİNİ ARTIK İNGİLTERE NİN VE ADAMININ YÖNETTİĞİNİ ANLAMAK LAZIM , YANDAŞ MÜTEAHHİTLERİN ALACAKLARINDA ANLAŞMAZLIK OLDUĞU TAKDİRDE YETKİLİ OLAN İNGİLİZ MAHKEMELERİ . İNGİLTERE BU İŞİN MAHKEMELERİNE GELMEDEN TÜRK HALKINA YÜKÜ YÜKLEYEREK ÇÖZMEK İSTİYOR . FELLİK FELLİK BORÇ ARAYAN EMİR DE ALIR . ŞİMDİ YAKINDA ERDOĞAN ABD YE GİDECEK VE ORADA TÜRK MİLLETİ İÇİN HİÇ HAYRA ALAMET OLMAYAN İŞLER OLABİLİR . gelişmeleri üzülerek izleyeceğiz RABBİM , TÜRK MİLLETİNE DEVLETİNE kötü günler göstermesin .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 08:50
21

M. Karali - @Vatansever 09 nolu yoruma cevabı: Şimdi emekliler özgür beyden alsın alacaklarını.

Yanıtla . 0Beğen . 6Beğenme 01 Nisan 05:35
16

Farklı Bakış - @Vatansever 09 nolu yoruma cevabı: Olsa dükkan senin demiştir. Vakti zamanı da paraları çar cçur etmeseydi

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 04:21
10

Tayyip Bey - @Vatansever 09 nolu yoruma cevabı: Tayyip bey gerçekten ısrarcı olsaydı o zammı yapardı.Emekliye sırtını dönmeyi tercih etti onun yerine ödeneği mültecilere yapmayı seçti tayyip bey.Suçu Mehmet Şimşeğe yıkmanın mantığı yok onu göreve getirende Tayyip Bey.

Yanıtla . 21Beğen . 2Beğenme 01 Nisan 00:28
08

Remzi - ARTIK şu gerçek var akp bitmiştir Türk Milleti kazanmıştır, pahalılığın, bakanların kuçu kuçu yapılmasının, adaletsizliklerin hırsızlıkların sert cevabı böyle olmuştur

Yanıtla . 35Beğen . 2Beğenme 31 Mart 23:48
26

Poyraz - @Remzi 08 nolu yoruma cevabı: MHP ile birlikte yallah

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 10:59
20

M. Karali - @Remzi 08 nolu yoruma cevabı: %35 oy alan parti mi bitirmiştir, güldürme beni.

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 01 Nisan 05:34
18

Ayhan - @Remzi 08 nolu yoruma cevabı: Telaviv ABD Almanya Yunan sevindi, PKK fetö sevindi. Nerede türk düşmanı varsa Bayram etti. Bunu kazanan tük milleti?

Yanıtla . 0Beğen . 4Beğenme 01 Nisan 04:59
17

Vatansever - @Remzi 08 nolu yoruma cevabı: Bu milleti ara sıra ilaç , tüp, gaz, vs kuyruklarına sokmak lazım. Çabuk unutmuşlar

Yanıtla . 0Beğen . 5Beğenme 01 Nisan 04:29
05

Vatandaş - CHP, Yeniden Refah Partisinin,İl Başkanlığını ziyaret edip teşekkür etmelidir,

Miting meydanlarında Refah liderine ve oy veren seçmenine zübük diyenlarde şimdi şapkayı önüne koyup düşünsün, nerde hata yaptık diye.Umarım ders çıkartırlar.

Yanıtla . 8Beğen . 5Beğenme 31 Mart 23:23
15

Akp Teşekkür Etmeli - @Vatandaş 05 nolu yoruma cevabı: Chp ile Yrp nin ne ilgisi var!Yrp yine yaptı yapacağını Kocaeli de tavanda birleşmeselerde tabanda akp de nirleşmiş gibiler.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 03:35
04

Emekçi - Akp den ilk aforoz edilecek kişi genel başkanına 4000 oyla kazanacağız diyen Tukuş efendidir .Büyük lokma yut ,büyük söz söyleme.Emekliyi ,dar gelirliyi yok saymanın karşılığı hem İzmit te ,hem Türkiye genelinde sandığa yansıdı.

Yanıtla . 27Beğen . 0Beğenme 31 Mart 23:06
13

İzmi̇tli̇ - @Emekçi 04 nolu yoruma cevabı: Tutuş bom boş biriydi ve sibel in akibetine uğradı.talus gibi biri il başkanı olursa böyle olur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 01:35
07

Seçim Bitti Kavga Bas - @Emekçi 04 nolu yoruma cevabı: Tutuş la ne alakası var. Olabilecek en güçlü adaydı ve alabilecekleri en iyi oyu aldı. Emekliyi yok sayan tutuş mu? Seçim bitti kavga başladı. Seçimden önce söyleyecektin bunları. Gerçi o zamanda Fatma hanımı kötülemekten başka şeylere fırsat olmamıştır.

Yanıtla . 4Beğen . 7Beğenme 31 Mart 23:27
03

Emekli - İktidarın kalelerinin el değiştirmesi Türkiye de 2025 senesinde bir erken genel seçiminin yapılacağının habercisidir.İktidar emekliye,dar gelirliye vermekte direndiği maddi desteği bundan sonra hiç direnmeden CHP- DEM ortaklığındaki belediyelere verecektir

Yanıtla . 11Beğen . 1Beğenme 31 Mart 22:13
02

Meto - Bekliyoruz bakalım hangi soysuzlar silahla kutlama yapacak

Evine ekmek götüremeyen hangi sığır mermi harcayacak

Polis de gözlerini yumacak

Yanıtla . 16Beğen . 1Beğenme 31 Mart 22:03
01

İzmitli - Çok büyük konuşanlar vardı neredeler biz şu kadarız yok bu kadarız İzmit bizde aldık gitti gibi bol keseden atanlar diğer seçmenleri yok sayanlar sizin siyaset anlayışınız bu kadar kendinizi var başkalarını yok sayanlar ne oldu gazla çalışanın durumu gazın bittiği ana kadardır

Yanıtla . 31Beğen . 0Beğenme 31 Mart 21:36
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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