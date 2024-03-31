KOCAELİ'DE SON DURUM! İŞTE İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI...

İzmitli - Çok büyük konuşanlar vardı neredeler biz şu kadarız yok bu kadarız İzmit bizde aldık gitti gibi bol keseden atanlar diğer seçmenleri yok sayanlar sizin siyaset anlayışınız bu kadar kendinizi var başkalarını yok sayanlar ne oldu gazla çalışanın durumu gazın bittiği ana kadardır