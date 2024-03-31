31 Mar 2024 - 20:11- Siyaset Güncelleme:
KOCAELİ'DE SON DURUM! İŞTE İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI...
31 Mart 2024 yerel seçimde Kocaeli'de ilçe ilçe seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte son durum...
31 Mart 2024 yerel seçimde Kocaeli'de ilçe ilçe seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte son durum...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(19 )
Mehmet Özer - TAHİR BAŞKAN HANGİ İLÇEDEN NE KADAR OY ALDI.
Erol Demirbek - izmitte , derince de karamürselde bel. bşk. seçimini kazanan chp adaylarını ve örgütlerini kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim ÇALIŞAN DAİMA KAZANIR .
Kader - eger. başımızda. ak. parti. ve. sayin. cumhur. baskanimiz. olmasaydı. koronda. depremde. 10. tane. büyük. sehir. yıkıldı. köylere. beraber. 20. ve. 25. köy. yıkıldı. bırak. emeklileri. hic. kimse. para. alamazdı. simdi. soruyorum. chp. ye. oy. verenlere. Allah. sizi. bildiği. gibi. yapsin. Ben. olsam. vatan. haini. olan. partiye. 1. tane. oy. vemem. utanmadan. biz. atatürkün partisiyi. diyorlar. Atatürk. yasasaydi. bütün vatan. hainlerini idam. ederdi.
Poyraz - Başta seni keserdi
Hesap Makinesi Iyidir. - Amma tatava yaptınız,
geçmişte Adamı Peygamber ilan edenleriniz olmuştu, şimdide neredeyse ilah ilan edeceksiniz,Onu poh pohlayarak siz bu hale getirdiniz,
Bırakın bu işleri,Reisinizde yeyip,içen,tuvalete giden, ihtiyaçları olan sıradan bir insan,bir özelliği yok,
Hatalar yaptı,halkta sandıkta bedelini ödetti,
bu kadar basit,açık ve net.
GİDİN ŞİMDİ MUHASEBENİZİ YAPIN.
İzmi̇tli̇ 41 - MEHMET ŞİMŞEK.CEVDET YILMAZ VE VEDAT IŞIKHAN BAKALIM NE ZAMAN GÖREVLWRİNDEN AFLARINI İSTEYECEKLER.MERAK EDİYORUM.VE MKYK DAN KİMLER İSTİFA EDECEKLER BAKALIM GÖRELİM
Gölcüklü - Saadet Partisi büyük oy almış, adaya rağmen :)))
Vatandaş - KARAMÜRSEL e çok güldüm, havalarından geçilmiyordu, çantada keklik görüyorlar. Kapak oldu
Vatansever - Bunun baş sorumlusu Tayyip Bey'in ısrarına rağmen emekliye ek zamma onay vermeyen hazine bakanı Mehmet Şimşek dır.
İzmi̇t - Emekli parayı Özgüre mi verdide ondan alacaklar. Emeklinin parasını kim yediyse çatır çatır o verecek ya da emekli hepsini sandıkta bitirecek.
Erol Demirbek - ÜLKENİN HAZİNESİNİ EKONOMİSİNİ ARTIK İNGİLTERE NİN VE ADAMININ YÖNETTİĞİNİ ANLAMAK LAZIM , YANDAŞ MÜTEAHHİTLERİN ALACAKLARINDA ANLAŞMAZLIK OLDUĞU TAKDİRDE YETKİLİ OLAN İNGİLİZ MAHKEMELERİ . İNGİLTERE BU İŞİN MAHKEMELERİNE GELMEDEN TÜRK HALKINA YÜKÜ YÜKLEYEREK ÇÖZMEK İSTİYOR . FELLİK FELLİK BORÇ ARAYAN EMİR DE ALIR . ŞİMDİ YAKINDA ERDOĞAN ABD YE GİDECEK VE ORADA TÜRK MİLLETİ İÇİN HİÇ HAYRA ALAMET OLMAYAN İŞLER OLABİLİR . gelişmeleri üzülerek izleyeceğiz RABBİM , TÜRK MİLLETİNE DEVLETİNE kötü günler göstermesin .
M. Karali - Şimdi emekliler özgür beyden alsın alacaklarını.
Farklı Bakış - Olsa dükkan senin demiştir. Vakti zamanı da paraları çar cçur etmeseydi
Tayyip Bey - Tayyip bey gerçekten ısrarcı olsaydı o zammı yapardı.Emekliye sırtını dönmeyi tercih etti onun yerine ödeneği mültecilere yapmayı seçti tayyip bey.Suçu Mehmet Şimşeğe yıkmanın mantığı yok onu göreve getirende Tayyip Bey.
Remzi - ARTIK şu gerçek var akp bitmiştir Türk Milleti kazanmıştır, pahalılığın, bakanların kuçu kuçu yapılmasının, adaletsizliklerin hırsızlıkların sert cevabı böyle olmuştur
Poyraz - MHP ile birlikte yallah
M. Karali - %35 oy alan parti mi bitirmiştir, güldürme beni.
Ayhan - Telaviv ABD Almanya Yunan sevindi, PKK fetö sevindi. Nerede türk düşmanı varsa Bayram etti. Bunu kazanan tük milleti?
Vatansever - Bu milleti ara sıra ilaç , tüp, gaz, vs kuyruklarına sokmak lazım. Çabuk unutmuşlar
Ziko - Gölcük de saadet partisini gömmüşler. FECAAT
Vatandaş - CHP, Yeniden Refah Partisinin,İl Başkanlığını ziyaret edip teşekkür etmelidir,
Miting meydanlarında Refah liderine ve oy veren seçmenine zübük diyenlarde şimdi şapkayı önüne koyup düşünsün, nerde hata yaptık diye.Umarım ders çıkartırlar.
Akp Teşekkür Etmeli - Chp ile Yrp nin ne ilgisi var!Yrp yine yaptı yapacağını Kocaeli de tavanda birleşmeselerde tabanda akp de nirleşmiş gibiler.
Emekçi - Akp den ilk aforoz edilecek kişi genel başkanına 4000 oyla kazanacağız diyen Tukuş efendidir .Büyük lokma yut ,büyük söz söyleme.Emekliyi ,dar gelirliyi yok saymanın karşılığı hem İzmit te ,hem Türkiye genelinde sandığa yansıdı.
İzmi̇tli̇ - Tutuş bom boş biriydi ve sibel in akibetine uğradı.talus gibi biri il başkanı olursa böyle olur
Seçim Bitti Kavga Bas - Tutuş la ne alakası var. Olabilecek en güçlü adaydı ve alabilecekleri en iyi oyu aldı. Emekliyi yok sayan tutuş mu? Seçim bitti kavga başladı. Seçimden önce söyleyecektin bunları. Gerçi o zamanda Fatma hanımı kötülemekten başka şeylere fırsat olmamıştır.
Emekli - İktidarın kalelerinin el değiştirmesi Türkiye de 2025 senesinde bir erken genel seçiminin yapılacağının habercisidir.İktidar emekliye,dar gelirliye vermekte direndiği maddi desteği bundan sonra hiç direnmeden CHP- DEM ortaklığındaki belediyelere verecektir
Meto - Bekliyoruz bakalım hangi soysuzlar silahla kutlama yapacak
Evine ekmek götüremeyen hangi sığır mermi harcayacak
Polis de gözlerini yumacak
İzmitli - Çok büyük konuşanlar vardı neredeler biz şu kadarız yok bu kadarız İzmit bizde aldık gitti gibi bol keseden atanlar diğer seçmenleri yok sayanlar sizin siyaset anlayışınız bu kadar kendinizi var başkalarını yok sayanlar ne oldu gazla çalışanın durumu gazın bittiği ana kadardır
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.