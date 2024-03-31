KOCAELİ BÜYÜKŞEHİRDE SONUÇLAR

Mert A Körfezli - Tahir hocanın bu ilçelerin kaybında çok ciddi payı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilçe adaylarını belirlemede çok etkisi oldu. Az kaldı körfez ve kandıra da gidiyor du burun buruna geçti. Özellikle kalesi olan ilçeler. Körfez’i 5 sandık farkla aldı.

İl başkanını hiç konuşmuyorum soğuk yukardan bakan tavrı ortada 2019 da %55 alan Tahir hocam 10 puan eridi üzücü oldu şimdi herkes muhasebesini yapsın ve Cumhurbaşkanını ve Genel Merkezi adaylar konusunda yanlış yönlendirmelerinin bedelini ödesinler.