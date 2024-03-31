31 Mar 2024 - 20:35- Siyaset G:

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİRDE SONUÇLAR

31 Mart 2024 yerel seçimde Kocaeli'de büyükşehir seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte son durum...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİRDE SONUÇLAR mask

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 8'de başladı, saat 17.00'de sona erdi. Kocaeli Büyükşehirdeki seçim sonuçları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. .İşte güncel sonuçlar...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

31 Mar 2024 - 20:35 - Siyaset

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Yorumlar

(6)
06

Mert A Körfezli - Tahir hocanın bu ilçelerin kaybında çok ciddi payı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilçe adaylarını belirlemede çok etkisi oldu. Az kaldı körfez ve kandıra da gidiyor du burun buruna geçti. Özellikle kalesi olan ilçeler. Körfez’i 5 sandık farkla aldı.

İl başkanını hiç konuşmuyorum soğuk yukardan bakan tavrı ortada 2019 da %55 alan Tahir hocam 10 puan eridi üzücü oldu şimdi herkes muhasebesini yapsın ve Cumhurbaşkanını ve Genel Merkezi adaylar konusunda yanlış yönlendirmelerinin bedelini ödesinler.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 08:04
03

İzmitli - Doğru aday çıkartsaydı chp tahirde katbederdi, çöl bedevilerinin sonu geldi

Yanıtla . 7Beğen . 4Beğenme 01 Nisan 00:20
05

Birlik,beraberlik - @İzmitli 03 nolu yoruma cevabı: Adayımız eleştirilecek negatif yanı olmayan,cumhuriyet değerlerine önem veren,demokrasi,adalet yanlısı,chp örgütlerinde yetişmiş bir kişi.Imamoğlu aday çıkarıldığında da herkes kaybeder diye eleştirmişti ama İstanbul örgütü öyle sahip çıktı ki örgütle birlikte bugün tüm liderlerin çekindiği devletin bakanlarını bile sahada yendiği bir isim oldu ama bizim örgütümüz genel merkezle zıtlaştığı gibi adayımızın yanında hiç olmadı,yalnız bıraktı,omuz omuza mücadele etmedi,destek vermedi.Siz hiç il örgütünü basında da olsa yanında gördünüz mü?Yerel medyamız da adeta linç etti,akp ile taraf oldu.Bir de chp merkez faktörü var,chp Gebze gibi nüfusu en büyük ilçede aday çıkarmadı .Gebze eksiğine rağmen büyükşehir adayımız Atasoy bir önceki yerel seçimde millet ittifakının aldığı oy kadar oy aldı.Bu tabloda aday değil chp il örgütü kaybetmiştir.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 03:07
04

Izmitli - @İzmitli 03 nolu yoruma cevabı: O zor be ,Tahir başkan köylere büyük hizmet yaptı.son 20 yılın en iyi belediye başkanı,şahsi olarak kazandı bu seçimi.

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 01 Nisan 01:42
01

Emekli - Erken seçime hazır olun eyyyyy basgan recep erken seçimin ayak seslerini duyuyormusunn.akp istediğini alamadı bakalım hangi bakanlar bürokratlara fatura kesilecek.ülkeden kovdugun gençler açlığa mahkum ettiğin emekliler seni devirecek üretimdeki yok saydıgın çiftçiler hayvan üreticileri senin biletini kesti erken seçime hazır ol kaçarın kalmadı artık.sen kaybettin erdogan başkan Ekrem senin biletini kesti.

Yanıtla . 18Beğen . 6Beğenme 31 Mart 22:09
07

Taşköprülü Emekli - @Emekli 01 nolu yoruma cevabı: Bu ülke deneme tahtasınımı belediye seçimleri yapıldı zekanda sorun yoksa 9 ay önce genel seçim yapılmıştı

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 01 Nisan 09:44
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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