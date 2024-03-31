KOCAELİ BÜYÜKŞEHİRDE SONUÇLAR

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 8'de başladı, saat 17.00'de sona erdi. Kocaeli Büyükşehirdeki seçim sonuçları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. .İşte güncel sonuçlar...
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Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 8'de başladı, saat 17.00'de sona erdi. Kocaeli Büyükşehirdeki seçim sonuçları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. .İşte güncel sonuçlar...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Mert A Körfezli - Tahir hocanın bu ilçelerin kaybında çok ciddi payı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilçe adaylarını belirlemede çok etkisi oldu. Az kaldı körfez ve kandıra da gidiyor du burun buruna geçti. Özellikle kalesi olan ilçeler. Körfez’i 5 sandık farkla aldı.
İl başkanını hiç konuşmuyorum soğuk yukardan bakan tavrı ortada 2019 da %55 alan Tahir hocam 10 puan eridi üzücü oldu şimdi herkes muhasebesini yapsın ve Cumhurbaşkanını ve Genel Merkezi adaylar konusunda yanlış yönlendirmelerinin bedelini ödesinler.
İzmitli - Doğru aday çıkartsaydı chp tahirde katbederdi, çöl bedevilerinin sonu geldi
Birlik,beraberlik - Adayımız eleştirilecek negatif yanı olmayan,cumhuriyet değerlerine önem veren,demokrasi,adalet yanlısı,chp örgütlerinde yetişmiş bir kişi.Imamoğlu aday çıkarıldığında da herkes kaybeder diye eleştirmişti ama İstanbul örgütü öyle sahip çıktı ki örgütle birlikte bugün tüm liderlerin çekindiği devletin bakanlarını bile sahada yendiği bir isim oldu ama bizim örgütümüz genel merkezle zıtlaştığı gibi adayımızın yanında hiç olmadı,yalnız bıraktı,omuz omuza mücadele etmedi,destek vermedi.Siz hiç il örgütünü basında da olsa yanında gördünüz mü?Yerel medyamız da adeta linç etti,akp ile taraf oldu.Bir de chp merkez faktörü var,chp Gebze gibi nüfusu en büyük ilçede aday çıkarmadı .Gebze eksiğine rağmen büyükşehir adayımız Atasoy bir önceki yerel seçimde millet ittifakının aldığı oy kadar oy aldı.Bu tabloda aday değil chp il örgütü kaybetmiştir.
Izmitli - O zor be ,Tahir başkan köylere büyük hizmet yaptı.son 20 yılın en iyi belediye başkanı,şahsi olarak kazandı bu seçimi.
Salim - the end
Emekli - Erken seçime hazır olun eyyyyy basgan recep erken seçimin ayak seslerini duyuyormusunn.akp istediğini alamadı bakalım hangi bakanlar bürokratlara fatura kesilecek.ülkeden kovdugun gençler açlığa mahkum ettiğin emekliler seni devirecek üretimdeki yok saydıgın çiftçiler hayvan üreticileri senin biletini kesti erken seçime hazır ol kaçarın kalmadı artık.sen kaybettin erdogan başkan Ekrem senin biletini kesti.
Taşköprülü Emekli - Bu ülke deneme tahtasınımı belediye seçimleri yapıldı zekanda sorun yoksa 9 ay önce genel seçim yapılmıştı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.